Mali agenci powracają w nowym, wybuchowym filmie. Zobaczcie zwiastun Spy Kids: Armaggeddon

Netflix pochwalił się pełnym zwiastunem filmu Spy Kids: Armaggeddon. To nowe widowisko familijne dołącza do znanego cyklu filmów Mali agenci. Jego twórcą i reżyserem jest ponownie znany filmowiec, Robert Rodriguez. Filmy zaczęły powstawać w 2001 roku i do tej pory doczekały się czterech odsłon.