Mała Syrenka na nowej zapowiedzi. Lepsze spojrzenie na wiedźmę Urszulę

Studio Myszki Miki najwyraźniej wierzy w ogromny sukces swojego najnowszego aktorskiego remake’u klasycznej animacji i od kilku tygodni aktywnie promuje Małą Syrenkę w sieci. Dopiero co pojawił się wywiad z twórcą muzyki do filmu, który przyznał, że dwie piosenki zostały przerobione, aby bardziej pasowały do współczesnych czasów, a tym razem Disney wypuścił nowy materiał z filmu, na którym pojawiły się wcześniej niepublikowane ujęcia pochodzące z produkcji.

Mała Syrenka – nowy materiał prezentujący wiedźmę Urszulę

Tym samym możemy po raz pierwszy zobaczyć, jak prezentuje się wiedźma Urszula w całej swojej złowrogiej okazałości. Pełny wygląd antagonistki był owiany aurą tajemnicy, ale tym razem studio zdecydowało się w zaprezentować postać w jednej ze scen z Arielką. Przypomnijmy, że Urszula inspirowana jest drag queen, a Melissa McCarthy mogła wykorzystać doświadczenie, które nabyła biorąc udział w pokazach drag. Nową zapowiedź Małej Syrenki zobaczycie poniżej.