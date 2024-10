Mafia 3 oraz trzy inne gry dostępne przez ograniczony czas za darmo w ramach Free Play Days

Microsoft ogłosił, że w ten weekend będziemy mogli przetestować wiele gier za darmo, a to za sprawą Free Play Days. Od dzisiaj osoby posiadające abonament Xbox Game Pass Core lub Xbox Game Pass Ultimate mogą sprawdzić cztery produkcje, jednak będą one dostępne jedynie przez ograniczony czas.

Warto zaznaczyć, że obecne na liście Conan Exiles oraz Moving Out 2 są już od jakiegoś czasu dostępne w standardowym abonamencie Xbox Game Pass. Jednym z nowych tytułów dostępnych w ramach wydarzenia jest Destiny 2, a raczej dwa rozszerzenia do gry - podstawowa wersja jest dostępna dla wszystkich bez opłat. Jest to dobra okazja, aby przetestować dodatkową zawartość nie kupując jej.

Chyba najbardziej ekscytującą grą dostępną w ramach wydarzenia jest odświeżone wydanie Mafii 3, które zostało wydane w 2020 roku. Microsoft potraktował to raczej jako udostępnienie gry do jej przetestowania, ponieważ przejście głównego wątku zajmuje około 25 godzin, a zobaczenie wszystkiego, co gra ma do zaoferowania trwa około 73 godziny. Z pewnością znajdą się jednak osoby, które ukończą przejście produkcji w ograniczonym czasie.

Wydarzenie Free Play Days już się rozpoczęło i ma potrwać do 14 października do godziny 20:59, lecz dodatki do Destiny 2 będą dostępne jeden dzień dłużej.