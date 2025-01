Machine Mind - oto postapokaliptyczna strategia w klimacie Mad Maxa i Borderlands

Machine Mind stawia na zarządzanie zasobami i walkę w realiach zdewastowanego świata. Co wy na to?

Ogłoszona właśnie gra Machine Mind od Chudo-Yudo Games ukazuje postapokaliptyczny klimat pustynnych pustkowi z punktu widzenia izometrycznej akcji i strategii. Tytuł łączy elementy survivalu, RTS i science fiction, oferując świeże podejście do tematu znanego z serii filmów Mad Max, rozwijanego w grze Borderlands. Gracz wciela się w postać, której świadomość po katastrofie zostaje przeniesiona do łazika, stając się częścią maszyny przemierzającej zniszczoną Ziemię.

Machine Mind – postapokaliptyczna strategia przetrwania

Akcja rozpoczyna się na stacji kosmicznej, gdzie ocalały schronił się po wojnie nuklearnej. Gdy wypadek zmusza go do powrotu na planetę, jego fizyczne ciało ginie, ale świadomość zostaje zachowana w specjalnym module i przeniesiona do pojazdu. Zadaniem gracza jest eksploracja zdewastowanego świata, zbieranie zasobów oraz budowa bazy, która stanie się twierdzą odporną na ataki plemion rabusiów. Rozwój łazika to kluczowy element gry – od prostego pojazdu można przekształcić go w maszynę wojenną z wieżyczkami, laserami i innymi ulepszeniami.