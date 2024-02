Ludzie nie kupują fizycznych wydań gier na Xboxa. Polityka Microsoftu przynosi pierwsze rezultaty

Jednym z najwyraźniejszych znaków, że idzie nowe, było zamknięcie przez Microsoft całego działu w firmie, który zajmował się mediami fizycznymi, a trzeba pamiętać, że przez wiele lat, była to ogromna komórka firmy. Pojawiły się już także pierwsze zapowiedzi nowego Xboxa, które powielał także sam gigant, wskazując, że konsola przyszłości to na pewno maszyna do grania pozbawiona napędu odczytującego płyty, a być może nawet całkowicie korzystająca z rozwiązań chmurowych. Jeśli ten ostatni scenariusz zostałby zrealizowany, a liczne przykłady stosowania chmury Xboxa na telewizorach i urządzeniach mobilnych, potwierdzają że jest jak najbardziej wykonalny, konsola stałaby się tylko czymś w rodzaju terminala czy też przystawki umożliwiającej logowanie się do usługi.

Spada sprzedaż fizycznych wersji gier na Xboxa

Nic więc dziwnego, że także rynek i sprzedawcy reagują na nadchodzące czasy. Najwięksi europejscy sprzedawcy gier już odnotowali spadek zainteresowania grami w pudełkach i jest on podobno tak znaczny, że nie uzupełniają zapasów, ponieważ przewidują, że sprzedaż będzie wciąż spadać i być może w końcu zaniknie. Okazuje się bowiem, że właściciele konsol Xbox już teraz kupuja gry głównie cyfrowo, co mocno wspiera sam Microsoft, rozbudowując portfolio usługi Xbox Game Pass, zachęcając ludzi do abonamentu dającego dostęp do setek gier.

