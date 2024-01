Najpierw lodówka, a teraz toster Xbox Series S. Microsoft rozwija swoją linię produktów AGD

Jeśli marzycie o tostach z logiem Xboxa, bo nie możecie żyć bez swojej ukochanej konsoli, to spokojnie da się to załatwić. W sklepach pojawił się toster Xbox Series S.

Xbox to już nie tylko rozrywka, teraz to już przedmiot codziennego użytku, który może mieć każdy z nas. Pamiętacie słynną lodówkę Xbox Series X? Teraz nadeszła pora, żeby dokupić do kompletu toster wyglądający jak Xbox Series S, który potrafi wypalić na każdej kromce logo konsoli Microsoftu.