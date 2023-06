Lucasfilm nie chciało, ale ponownie rozważa powstanie serialu o Indianie Jonesie?

To ostatni występ Harrisona. Tak przyglądamy się tej franczyzie. Mam na myśli, że jeśli coś będziemy robić, to raczej serial, ale na pewno nikt nie myśli tutaj, żeby kiedykolwiek zastąpić Indianę Jonesa. Jest pięć filmów, które zrobił Harrison Ford. A Harrison jest tak specyficzny i tak wyjątkowy i stworzył tę rolę. Steven Spielberg zgadza się z tym zdaniem. Po prostu nigdy tego byśmy nie robili.

Wygląda na to, że przed Indianą Jonesem jest jednak przyszłość, nawet jeśli Harrison Ford odwiesił swój kapelusz i bicz na wieszak. W wywiadzie dla Entertainment Weekly szefowa Lucasfilm, Kathleen Kennedy, wyjawiła, że są plany wobec marki i kolejny raz potwierdziła, że Indiana Jones 5 to ostatni film Harrison Forda w tytułowej roli.

Także sam Ford wcześniej skomentował przyszłość Indiany. Rozmawiając z Total Film, powiedział:

To ostatni film z serii i po raz ostatni zagram tę postać. Spodziewam się, że to będzie ostatni raz, kiedy Indiana pojawia się w filmie.

Serial Indiana Jones jednak powstanie?

Poprzednie plotki sugerowały, chociaż Disney próbował się od tego dystansować, że serial powstanie. Nikt nie odważył się snuć domysłów, jak miałoby to być zrealizowane, ale jest to tak bogaty świat, że pewnie odnóg fabularnych i postaci do rozwijania nigdy nie zabraknie. Tak czy inaczej franczyza będzie kontynuowana i czy będzie to serial telewizyjny, czy szósty film, dopiero się okaże.