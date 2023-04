Lords of the Fallen będzie wymagające. Twórcy nie chcą jednak frustrować graczy

Pod koniec marca dowiedzieliśmy się, że w Lords of the Fallen gracze będą mogli w dowolnym miejscu rozpalać ogniska, które posłużą za metodę zapisu stanu gry. Tymczasem w sieci pojawiły się kolejne informacje związane z nadchodzącą produkcją CI Games i Hexworks. Jeden z deweloperów udzielił bowiem wywiadu, w którym poruszył temat poziomu trudności. Użytkowników czeka spore wyzwanie, do którego zostaną jednak odpowiednio przygotowani.

Lords of the Fallen zapewni graczom odpowiednio długie „wprowadzenie”

Cezar Virtosu – dyrektor kreatywny ze studia Hexworks – w trakcie rozmowy z serwisem GamesRadar wspomniał o „frustracji”, która często towarzyszy grom z gatunku soulslike. Twórcom Lords of the Fallen zależy natomiast, by zarówno nowi gracze, jak i starzy wyjadacze nie odczuwali tego typu emocji podczas rozgrywki. Dlatego też zespół postanowił przygotować „wprowadzenie”, które w pełni przygotuje użytkowników na różnego rodzaju wyzwania.