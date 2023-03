The Lords of the Fallen z interesującym rozwiązaniem. Tego nie było w Dark Souls

Jak podaje serwis PCGamesN, w nadchodzącej grze Lords of the Fallen znajdziemy rozwiązanie, które może dla wielu graczy okazać się zbawieniem. Deweloperzy ze studia Hexworks wpadli na pomysł, którego zabrakło w serii Dark Souls czy w grze Elden Ring. Dotyczy on systemu zapisu stanu gry, który będzie się mocno różnił od tych, jakie znamy we wspomnianych produkcjach.

Ważna nowość w systemie zapisu stanu gry w Lords of the Fallen

Okazuje się, że w Lords of the Fallen gracze będą mogli rozpalać własne ogniska w praktycznie dowolnym miejscu, które posłużą oczywiście za metodę zapisu stanu gry. Można się jednak domyślić, iż tego typu rozwiązanie nie może być pozbawione ograniczeń – psułoby to zabawę.