LittleBigPlanet 3 zniknie z PlayStation Store. Ostatnia szansa na zakup ciepło przyjętej platformówki

Miesiąc temu LittleBigPlanet 3 było jedną z gier, która została usunięta z abonamentu PS Plus. Nie jest to koniec złych wiadomości dla fanów serii, ponieważ właśnie poinformowano w planowanym wycofaniu produkcji ze sprzedaży. Zatem ten miesiąc będzie ostatnią szansą na zakup gry dla wszystkich, którzy są chętni, a jeszcze tego nie dokonali.

LittleBigPlanet 3 - tytuł wkrótce zniknie z PS Store

O decyzji w sprawie LittleBigPlanet 3 dowiedzieliśmy się za pośrednictwem oficjalnego konta na Twitterze/X poświęconego serii. Twórcy informują, że po dziesięciu latach dostępności gra zniknie z PS Store prawdopodobnie na zawsze. Stanie się to 31 października, lecz każdy posiadający “podstawkę” lub DLC będzie mógł z nich korzystać tak, jak do tej pory. To samo dotyczy graczy, którzy przypisali tytuł do konta, gdy był on dostępny w ramach usługi PS Plus.

