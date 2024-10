Little Nightmares 3 na nowym zwiastunie. Twórcy przedstawili tajemniczą postać

Na najnowszym zwiastunie Little Nightmares 3 możemy obejrzeć dwóch głównych bohaterów, Low i Alone, przemieszczających się po fabryce słodyczy, w której spędzimy większość czasu w grze. Większość ujęć jest ukazanych perspektywy postaci, która będzie śledzić nas w trakcie rozgrywki. Całe nagranie zostało przedstawione w dość tajemniczym klimacie - o obserwującej nas istocie prawdopodobnie dowiemy się więcej w trakcie gameplayu.

Bandai Namco postanowiło przypomnieć fanom serii Little Nightmares o nadchodzącej kontynuacji serii. Wydawca udostępnił nowy zwiastun, na którym zobaczyliśmy kilka ujęć sugerujących, że podczas rozgrywki będziemy obserwowani przez nieznaną postać. Tytuł ma zostać wydany w przyszłym roku na PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch oraz PC.

Little Nightmares 3 to pierwsza odsłona serii, która nie zostanie stworzona przez Tarsier Studios - produkcją zajmie się Supermassive Games. Wprowadzone do tej pory zmiany pokazują, że nowi twórcy chcą utrzymać klimat dawnych produkcji. Tym razem wcielimy się w innych bohaterów, czyli wymienionych już Low i Alone. Jest to sugestia, że tytuł jest przeznaczony do gry w dwie osoby przez internet lub na jednym urządzeniu. Wiemy jednak, że w przypadku solowej rozgrywki towarzysza zastąpi sztuczna inteligencja.