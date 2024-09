Lista nowości na Xbox i PC. Dwie premiery w Xbox Game Pass i aż 21 innych gier

Zgodnie z tradycją Microsoft zaprezentował listę gier, które w nadchodzących dniach zadebiutują w Microsoft Store (PC) oraz na konsolach Xbox. Użytkownicy wspomnianych platformach będą mieli w przyszłym tygodniu okazję sięgnąć po 23 nowe produkcje. Jedną z najciekawszych pozycji na liście jest The Casting of Frank Stone, czyli horror dla pojedynczego gracza osadzony w uniwersum Dead by Daylight. Zgodnie z zapowiedziami produkcja Supermassive Games ukaże się już 3 września 2024 roku, czyli w najbliższy wtorek.