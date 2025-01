Początek roku to czas podsumowań. Interenet zalewają wówczas różne listy zestawiające najlepsze produkcje, jakie miały swoją premierę w roku minionym. Która z nich jest najbardziej wiarygodna? Korespondent portalu World of Reel, Theo LaVelle, stworzył wyjątkowy projekt, który łączy w sobie wyniki aż 415 zestawień najlepszych filmów roku publikowanych przez krytyków. Jego pomysł polegał na połączeniu różnych list, takich jak te od IndieWire, Film Comment czy Sight & Sound, aby stworzyć jedno, kompleksowe zestawienie podsumowujące filmowy rok.

Lista najlepszych filmów 2024 według głosów ponad 900 krytyków

LaVelle rozpoczął zbieranie danych pod koniec listopada, wykorzystując zarówno listy online, jak i te publikowane w druku. Efektem jego pracy jest zbiór, który uwzględnia zarówno niszowe filmy cenione przez krytyków, jak Last Summer czy Janet Planet, jak i bardziej popularne tytuły – jak Diuna, czy Wicked, które często dominują w zestawieniach. Co ciekawe, na liście są też tytuły popularne, ale szerzej niedocenione – np. Furiosa: Saga Mad Max. W kontrze do wysokiej pozycji tego filmu jest zaskakująca niska pozycja Emilii Perez, jednego z oscarowych faworytów.