Like a Dragon: Ishin! z prezentacją mini-gier. Siekanie pora i pieczenie mięsa

Premiera Like a Dragon: Ishin! zbliża się wielkimi krokami. Nic więc dziwnego, że SEGA regularnie dzieli się materiałami ze wspomnianej produkcji. W zeszłym miesiącu mieliśmy bowiem okazję zobaczyć zwiastun poświęcony systemowi walki, a tymczasem wczoraj japoński wydawca opublikował trailer, w którym zaprezentowano różnego rodzaju aktywności poboczne i mini-gry.

Nowy zwiastun Like a Dragon: Ishin! przedstawia aktywności poboczne

Z najnowszego materiału promocyjnego dowiadujemy się, że w Like a Dragon: Ishin! będziemy mogli m.in. poświęcić swój czas na gotowanie, krojenie warzyw czy smażenie mięsa. Gracze będą mogli także zatroszczyć się o psy czy koty, co na pewno sprawi dużą przyjemność wszystkim miłośnikom zwierząt.



Na koniec przypomnijmy, że Like a Dragon: Ishin! zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach 21 lutego 2023 roku. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez twórców, decyzja o przygotowaniu odświeżonej wersji samurajskiego spinn-offu serii Yakuza i wydaniu go na zachodnim rynku zapadła dzięki sukcesowi Ghost of Tsushima.