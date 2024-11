Life is Strange: Double Exposure z animowanym zwiastunem. Tytuł ukaże się na Nintendo Switch

Life is Strange: Double Exposure zostało udostępnione miesiąc temu i zostało przeciętnie odebrane przez społeczność. Na Steamie spośród prawie 3,4 tysiąca opinii 68 procent okazało się pozytywnych, a w serwisie Metacritic średnia ocen recenzentów wynosi 73/100, co jest zdecydowanie lepszym wynikiem niż 4/10 wystawione przez społeczność. Są to dosyć mieszane opinie, lecz w wielu przypadkach tytuł został pozytywnie odebrany, co zostało zauważone przez twórców na Steamie.

Jak już wspomnieliśmy, Life is Strange: Double Exposure zadebiutowało na PlayStation 5, Xbox Series X/S i PC 29 października, a na Nintendo Switch kolejna odsłona serii ukaże się już dzisiaj.