Life by You zalicza poślizg. Gra zadebiutuje w Early Access dopiero w 2024 roku

Kilka miesięcy temu zapowiedziano, że Life by You zadebiutuje we wczesnym dostępie 12 września 2023 roku. Okazuje się jednak, że wspomniany termin jest już nieaktualny. Deweloperzy ze studia Paradox Tectonic poinformowali, że potrzebują więcej czasu na dopracowanie swojej produkcji, zanim trafi ona w ręce graczy i podali nową datę premiery gry w programie Early Access.

Life by You nie trafi w 2023 roku do wczesnego dostępu. Znamy nową datę premiery gry w Early Access

Okazuje się, że na premierę Life by You we wczesnym dostępie będzie trzeba poczekać do 5 marca 2024 roku. Deweloperzy ze studia Paradox Tectonic zamierzają poświęcić dodatkowe miesiące na dopracowanie oprawy wizualnej, interfejsu użytkownika, narzędzi dla moderów, a także samej rozgrywki oraz wprowadzeniu kilku ogólnych poprawek.