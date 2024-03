Lies of P z imponującą liczbą graczy. Deweloperzy mają powody do zadowolenia

We wpisie opublikowanym na portalu społecznościowym X poinformowano, że od momentu premiery w Lies of P zagrało już ponad 7 milionów osób na całym świecie. Deweloperzy z Round8 Studio mają więc powody do świętowania. Warto jednak pamiętać, że wspomniany wynik nie jest równoznaczny z liczbą sprzedanych egzemplarzy.

Na koniec przypomnijmy, że Lies of P dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Produkcja Round8 Studio znajduje się również w usłudze Xbox Game Pass. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani naszą opinią na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Lies of P - recenzja. To świetna gra, nie kłamię!

