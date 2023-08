Lies of P warto przejść więcej niż raz, a przynajmniej tak radzi reżyser gry

Deweloper w tajemniczy sposób zachęca graczy do wielokrotnego ukończenia Lies of P.

Kilka dni temu mieliśmy okazję zobaczyć nowy gameplay z Lies of P, na którym zaprezentowano m.in. starcie z ogromnym bossem. Na początku bieżącego miesiąca poinformowano natomiast, że nadchodząca produkcja studia Round8 osiągnęła tzw. złoty status. Okazuje się jednak, że to nie koniec wiadomości związanych ze wspomnianym tytułem. Reżyser Lies of P ujawnił bowiem, ile zakończeń posiadać będzie nadchodzący soulslike.

Lies of P z trzema różnymi zakończeniami. Poznanie jednego z nich nie liczy się jako „kompletne przejście gry”

Choi Ji-Won poinformował w rozmowie z serwisem DualShockers, że Lies of P może pochwalić się trzema różnymi zakończeniami. Okazuje się jednak, że zabawa na tym się nie kończy. Reżyser zachęca, by użytkownicy „grali do samego końca”. Niewykluczone więc, że twórcy przygotowali niespodziankę dla najwytrwalszych graczy.