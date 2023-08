Lies of P w złocie. Gracze mogą już odliczać dni do wrześniowej premiery

Okazuje się, że Lies of P na nieco ponad miesiąc przed premierą osiągnęło tzw. złoty status . Oznacza to, że właściwe prace nad grą zostały zakończone i nic nie powinno zagrozić wrześniowej premierze. Pozostałe tygodnie deweloperzy z pewnością poświęcą natomiast na przygotowanie aktualizacji, która w dniu debiutu gry na rynku wyeliminuje różne błędy i poprawi wydajność produkcji.

Jesteś marionetką stworzoną przez Geppetta, złapaną w sieć kłamstw z niewyobrażalnymi potworami i niegodnymi zaufania postaciami stojącymi między Tobą a wydarzeniami, które spotkały świat Lies of P. Budzi Cię tajemniczy głos, który następnie prowadzi Cię przez znękane miasto Krat – niegdyś tętniące życiem miejsce, które teraz zostało zatrute szaleństwem i żądzą krwi – czytamy w opisie gry na stronie Xbox.

Na koniec przypomnijmy, że Lies of P ma zadebiutować na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S dokładnie 19 września 2023 roku. Warto również pamiętać, że gra w dniu swojej premiery trafi do usługi Xbox Game Pass. Zainteresowanych zachęcamy także do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi nadchodzącej produkcji studia Round8.

