Lies of P na rozgrywce. Zobaczcie gameplay prezentujący walkę z ogromnym bossem

Na początku sierpnia poinformowano, że Lies of P osiągnęło tzw. złoty status. Kilka dni temu do sieci trafił natomiast nowy zwiastun nadchodzącej produkcji studia Round8. Okazuje się jednak, że to nie koniec materiałów poświęconych wspomnianemu tytułowi. Deweloperzy pojawili się bowiem na targach gamescom 2023, gdzie zaprezentowali kilka fragmentów rozgrywki. Nowy gameplay z Lies of P pokazuje m.in. walkę z ogromnym bossem.

Lies of P na rozgrywce z targów gamescom 2023. Kolejne ujęcia z ciekawie zapowiadającego się soulslike’a

Nowe ujęcia z Lies of P trafiły do sieci dzięki redakcji IGN, która miała okazję przeprowadzić wywiad z jednym z deweloperów. Rozmowie towarzyszyła natomiast prezentacja nowych fragmentów rozgrywki. Na udostępnionych ujęciach mamy okazję przyjrzeć się m.in. broniom, które nie były dotychczas prezentowana przez twórców. W materiale pokazano bowiem sporych rozmiarów mieczu dwuręcznym, który razi przeciwników prądem, a także o ogromnym kluczu francuskim.