Lies of P na jeszcze jednej rozgrywce. Gameplay pokazuje aż 8 różnych bossów

Kilka dni temu opublikowano nowy gameplay z Lies of P, na którym pokazano różne kombinacje broni. Nieco wcześniej gracze mieli natomiast okazję zobaczyć materiał wideo przedstawiający jedną z lokacji dostępnych w nadchodzącej produkcji studia Round 8. Okazuje się jednak, że to nie koniec atrakcji. Do sieci trafiły bowiem kolejne fragmenty rozgrywki, które pozwalają sprawdzić, jak Lies of P prezentuje się w akcji.

Lies of P z prezentacją bossów. Gameplay pokazuje potężnych przeciwników

Opublikowany przez redakcję IGN gameplay trwa dokładnie 6 minut. W materiale pokazano natomiast aż ośmiu różnych bossów, z którymi gracze będą mieli okazję zmierzyć się z Lies of P. Wszyscy przeciwnicy są oczywiście na swój sposób groźni i wymagający. Rzućcie okiem na wideo na dole wiadomości i sprawdźcie, z jakimi oponentami będziecie musieli poradzić sobie w nadchodzącej produkcji Round8 Studio.