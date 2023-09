Lies of P na 7-minutowym gameplayu. Wycieczka po jednej z lokacji i sporo walki

Do sieci trafiły nowe fragmenty rozgrywki ze zbliżającej się wielkimi krokami gry Lies of P.

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że Lies of P warto przejść więcej, niż raz. Nieco wcześniej gracze mieliśmy natomiast okazję zobaczyć gameplay z produkcji Round8 Studio, w którym pokazano m.in. starcie z ogromnym bossem. Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji związanych ze wspomnianym tytułem. W sieci pojawiły się bowiem kolejne fragmenty rozgrywki z nadchodzącej gry skierowanej do fanów gatunku soulslike. Najnowszy materiał wideo poświęcony Lies of P pozwala przyjrzeć się jednej z lokacji i nie tylko.

Lies of P na kolejnej rozgrywce. Gameplay pokazuje jedną z lokacji i nowych wrogów

Najnowszy gameplay z Lies of P zabiera nas na wycieczkę po Lorenzini Arcade, które niegdyś było jednym z najlepszych ośrodków rozrywki w mieście Krat, ale obecnie popadło w ruinę. Udostępnione przez deweloperów fragmenty rozgrywki pozwalają również przyjrzeć się nowym oponentom oraz kilku broniom. W materiale nie brakuje oczywiście także walki. Rzućcie okiem na wideo na dole wiadomości i sprawdźcie sami.