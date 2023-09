Lies of P na kolejnej rozgrywce. Nowy gameplay pokazuje różne kombinacje broni

Do sieci trafił nowy materiał wideo poświęcony grze Lies of P.

Kilka dni temu mieliśmy okazję zobaczyć 7-minutowy gameplay z Lies of P, który pokazywał jedną z lokacji oraz zróżnicowanych oponentów. Deweloperzy ze studia Round8 najwyraźniej nie zamierzają zwalniać tempa przed zbliżającą się wielkimi krokami premierą swojej produkcji. Do sieci trafił bowiem kolejny materiał promocyjny poświęcony wspomnianemu tytułowi. Najnowsze fragmenty rozgrywki z Lies of P skupiają się na prezentacji dostępnych broni.

Lies of P z prezentacją broni. Nowy gameplay pokazuje zróżnicowany oręż

Najnowszy gameplay z Lies of P trwa ponad 7 minut i pozwala zobaczyć, jak bohater rozprawia się z przeciwnikami przy pomocy różnych narzędzi. Zgodnie z zapowiedziami nadchodząca produkcja Round8 Studio pozwoli graczom łączyć ze sobą dostępne w grze bronie. Użytkownicy otrzymają możliwość stworzenia „setek” kombinacji, a we wspomnianym materiale pokazano 7 przykładowych możliwości.