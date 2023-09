Liam Neeson krytycznie o Gwiezdnych wojnach pod rządami Disneya

Nie ma wątpliwości, że przejęcie marki Gwiezdnych wojen przez Disneya spotkało się z lawiną krytyki, a fani wyrażali swoje obawy co do przyszłości tego uniwersum. Do dzisiaj kolejne posunięcia wytwórni są bacznie obserwowane i delikatnie mówiąc, niezbyt często spotykają się z zachwytem widowni. Teraz do grona krytyków dołącza Liam Neeson. Aktor nie ukrywa, że nie podoba mu się to co Disney robi z uniwersum Star Wars i twierdzi, że nadmierna produkcja prowadzi do jej rozdrobnienia i osłabienia.