Let Me Out – gra akcji z elementami horroru już dostępna na Steam

Indonezyjskie studio 4Happy Studio, we współpracy z wydawcą PID Games, ogłosiło premierę swojej gry "Let Me Out".

Tajemnicza podróż przez przeklętą wioskę "Let Me Out" to intrygująca gra akcji, która przenosi graczy do lat 60. XX wieku w Indonezji, gdzie wcielają się w postać 10-letniego chłopca o imieniu Alvin. Alvin nie jest jednak zwyczajnym dzieckiem – jest tzw. dzieckiem indygo, obdarzonym nadprzyrodzonymi zdolnościami. Jego misja polega na odnalezieniu matki i wydostaniu się z tajemniczej, przeklętej wioski Mata Koetjhing, pełnej mrocznych sekretów i niebezpiecznych stworzeń.

Gra oferuje unikalne połączenie elementów akcji, horroru i tajemnicy, co sprawia, że każda chwila spędzona z padem w rękach dostarcza niesamowitych emocji. Walka z demonami i odkrywanie sekretów przeszłości Alvina to główne wątki fabularne, które gracz będzie zgłębiał, przemierzając niepokojący świat gry. Pomoc z zaświatów i lokalna kultura Podczas podróży po wiosce Mata Koetjhing, Alvin nie będzie sam. W grze pojawia się postać duchowej wersji jego młodszej siostry, która towarzyszy mu w najtrudniejszych momentach. Gracze mogą również korzystać z pomocy wyjątkowego pająka – zwierzątka domowego Alvina – który odgrywa kluczową rolę w niektórych zagadkach i potyczkach. Dodatkowo, gracz będzie mógł warzyć eliksiry, które pozwolą mu odpędzać tajemnicze stworzenia napotkane w trakcie rozgrywki. Twórcy z 4Happy Studio czerpali inspirację z lokalnych indonezyjskich legend i kultury, co dodaje grze wyjątkowego, autentycznego klimatu. Wykorzystanie motywów z indonezyjskiej kultury w grze nadaje jej unikalny charakter, odróżniając ją od wielu innych tytułów na rynku. "Let Me Out" nie tylko straszy, ale także wprowadza graczy w świat mało znanych tradycji i wierzeń. Premiera na Steamie – odkryj tajemnice przeszłości Alvina "Let Me Out" jest dostępna od dziś na platformie Steam. Gra łączy elementy psychologicznego horroru z intensywną akcją, co sprawia, że jest to propozycja godna uwagi dla fanów obu gatunków. Gracze będą musieli stawić czoła licznym zagrożeniom, jednocześnie próbując rozwikłać zagadki przeszłości, które wciąż prześladują Alvina.

GramTV przedstawia:

4Happy Studio, niewielkie, ale pełne pasji studio indie z Indonezji, stworzyło tę grę z myślą o zanurzeniu graczy w unikalnym, pełnym tajemnic świecie, inspirowanym rodzimą kulturą. "Let Me Out" to ich debiutancka produkcja,