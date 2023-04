Lego wprowadza do sprzedaży aż cztery nowe zestawy klocków związane z grą Sonic.

Trzeba przyznać, że Lego doskonale wykorzystuje nostalgię graczy do produkcji retro z lat 80. Dzięki umowom licencyjnym z wydawcami gier i producentami konsol, pojawiają się co jakiś czas nowe zestawy klocków nawiązujące do tych produktów. Trzeba przyznać, że duński producent klocków bazował ostatnio bardzo mocno na Nintendo i Super Mario. Jednak także fani Segi i Sonica w końcu doczekali się zestawów dla siebie.

Lego wprowadza cztery nowe zestawy klocków dla fanów Sonica

Pierwszy zestaw Lego Sonic the Hedgehog pojawił się pod koniec 2021 roku. Był to składający się z 1125 elementów poziom Green Hill Zone. Tym razem przygotowano aż cztery zestawy klocków, stawiając na zabawę, gdyż jeden zawiera nawet wyrzutnię, która wysyła jeża w pełną odwróconą pętlę. Dodatkowo pojawiają się minifigurki innych postaci ze świata Sonica.