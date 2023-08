Legendarny reżyser nazwał Oppenheimera „klasykiem”. Ale wskazał błędy historyczne

Stone postanowił jednak wytknąć pewne historyczne błędy, które uznał za amerykańską propagandę. Dotyczyły one podpisania aktu kapitulacji przez Japończyków. Stone twierdzi, że to nie bomby atomowe rzucone na Hiroszimę i Nagasaki okazały się decydującym momentem w wojnie, ale gotowość wkroczenia rosyjskich wojsk do Japonii, po opanowaniu Chin i Mandżurii.