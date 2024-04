Hideo Kojima widział najnowszy polski hit. Co sądzi o nagradzanej produkcji?

Hideo Kojima jest znanym kinomanem i często w serwisie X dzieli się swoimi opiniami po seansach filmów. Rzadko jednak ma okazję komentować polskie produkcje, ale wczoraj zrobił wyjątek i podzielił się swoimi przemyśleniami o Zielonej granicy w reżyserii Agnieszki Holland.

Film zadebiutował w polskich kinach pod koniec września ubiegłego roku, stając się jedną z największych polskich premier 2023 roku. Produkcja nie miała jednak szansy powalczyć o Oscara w kategorii Film międzynarodowy, ze względu na wybranie Chłopów jako polskiego kandydata. Mimo to Zielona granica została doceniona na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, a także zdobyła główną nagrodę Orła, przyznawaną dla najlepszego polskiego filmu.

Zachwycony Zieloną granicą jest również Hideo Kojima. Twórca Metal Gear Solid przyznał, że to ważna produkcja, która przypomina mu twórczość Andrzeja Wajdy.

Zielona granica

Dla uchodźców, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny, wygnanie jest jedyną opcją na przetrwanie. Są tacy, którzy próbują przekroczyć granicę, ci, którzy jej bronią i ci, którzy wspierają uchodźców. Niniejsza praca jest ukazana z tych trzech perspektyw. Są włóczędzy, którym nie udało się zostać imigrantami, którzy ukrywają się na granicy i marnieją aż do śmierci. To kolejne piekło zrodzone przez wojnę, które nie jest związane z nalotami ani masakrami. Film, przy pomocy metody zacierającej granicę między dokumentem a fikcją, przywodzącej na myśl twórczość Ange Wajdy, eksponuje cienką jak brzytwa „granicę człowieka”. Jednocześnie film sugeruje, że wysiedlenia ludzi ze swoich krajów i utworzenie nowych granic mogą stać się kolejnym źródłem konfliktu, jak ma to miejsce na Ukrainie czy w Palestynie. Kryzys uchodźczy nie jest już wyłącznie sprawą europejską. Zieloną granicę można narysować w dowolnym miejscu.