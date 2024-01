Kuba – film o znanym polskim piłkarzu Jakubie Błaszczykowskim. Amazon Prime pokazał zwiastun

Jakuba Błaszczykowskiego nie trzeba z pewnością przedstawiać fanom futbolu, ale dzieje i dokonania polskiego sportowca wyszły daleko poza stadiony i poznali go także ludzie nie interesujący się na co dzień piłką.

Kuba to polska produkcja o legendarnym skrzydłowym - Jakubie Błaszczykowskim, sportowcu cenionym za wielkie umiejętności, charakter i działalność poza boiskiem. Trzeba przypomnieć, że to on wystąpił 109 razy jako reprezentant polski, był kapitanem drużyny narodowej i przyczynił się do wielu sukcesów polskiego futbolu. Ma za sobą także bardzo udaną karierę w Borussi Dortmund, z którą dwa razy triumfował jako mistrz Niemiec.