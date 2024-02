Kto zagra Doktora Dooma w Fantastycznej Czwórce? Fani mają faworyta, ale inny aktor zgłosił się do roli

Marvel może wybrać między aktorem, który jest chętny do roli lub spełnić życzenie fanów i postarać się o angaż tego aktora.

Ben Mendelsohn w najnowszym wywiadzie dla GQ oznajmił, że jest gotowy zagrać Doktora Dooma w uniwersum Marvela. Aktor obecnie promuje swój serial Nowy styl dla Apple TV+, a w rozmowie padło pytanie o kolejną wielką franczyzę, w której Mendelsohn mógłby wziąć udział. Wcześniej zagrał w takich filmach, jak Mroczny Rycerz powstaje, Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie, czy Kapitan Marvel, w której wcielił się w Talosa. Jego postać jednak zginęła w serialu Tajna Inwazja, więc aktor mógłby powrócić do MCU w nowej roli.

Fantastyczna Czwórka – Ben Mendelsohn zgłasza się do roli Doktora Dooma

Po wielu miesiącach spekulacji i plotek Marvel zrobił wszystkim fanom walentynkowy prezent i ujawnił oficjalną główną obsadę Fantastycznej Czwórki. Potwierdzono, że Pedro Pascal wcieli się w Reeda Richardsa, a w jego ukochaną Susan Storm zagra Vanessa Kirby. Akcja filmu będzie rozgrywać się w latach 60. XX wieku, ale nie otrzymamy kolejnego origin story Pierwszej Rodziny Marvela. Nie wiadomo, kto będzie głównym złoczyńcą w filmie, ale widzowie liczą na pojawienie się Doktora Dooma. Fani od dawna mają swój typ do roli Victora von Dooma, ale inny aktor zgłosił się, aby zagrać słynnego antagonistę.

Oddałbym oczy i zęby, żeby zagrać Doktora Dooma. Myślę, że Doktor Doom to wspaniała, nieoczywista postać Marvela, którą można i należy wprowadzić do uniwersum. Ale na razie jest jak jest.

Fani mają jednak innego kandydata do tej roli. Ich wybór padł na Cilliana Murphy’ego i pod oficjalnym postem Marvela ogłaszającym obsadę Fantastycznej Czwórki pojawiło się wiele próśb, aby to właśnie aktor znany ostatnio z Oppenheimera dołączył do MCU. Wybrane komentarze znajdziecie poniżej.

A teraz weźmy Cilliana Murphy’ego do roli Doktora Dooma.

Czekam, aż obsadzą Cilliana Murphy’ego w roli Doktora Dooma. Nie ma innego wyboru……

Obsadźcie Cilliana Murphy’ego w roli Doktora Dooma

Wszystko, co chcę usłyszeć, to Cillian Murphy grający VICTORA VON DOOMA

Wszystko, czego teraz potrzebujemy, to Cillian Murphy w roli Doktora Dooma, a to się raczej nie wydarzy. Marvel powrócił.

