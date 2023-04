Kto powinien zostać protagonistą Dying Light 3? Techland pyta graczy o zdanie

Wczoraj mieliśmy okazję zobaczyć brutalny zwiastun aktualizacji „Gut Feeling” do gry Dying Light 2: Stay Human, która zostanie udostępniona już dzisiaj. Techland najwyraźniej myśli już jednak o kolejnej odsłonie serii. Tymon Smektała postanowił bowiem zapytać graczy, w kogo najchętniej wcieliliby się w Dying Light 3.

Techland pyta, w kogo gracze chcieliby wcielić się w Dying Light 3

Smektała na początku wpisu opublikowanego na portalu społecznościowym Twitter zaznaczył, że nie jest to zapowiedź Dying Light 3. Deweloperzy chcą po prostu poznać zdanie fanów i dowiedzieć się, kogo miłośnicy Dying Light widzieliby w roli głównego bohatera kolejnej odsłony serii, o ile Techland zdecyduje się w przyszłości na jej stworzenie.



W udostępnionej przez Smektałę ankiecie gracze otrzymali cztery opcje – zwykły ocalały, nightrunner, Pielgrzym oraz agent GRE, który postanowił przejść na „dobrą” stronę. Okazuje się, że blisko połowa głosujących (42,8%) chciałaby wcielić się w ostatnią z wymienionych postaci. Na drugim miejscu (z wynikiem 33,7%) uplasował się natomiast „zwykły ocalały”. Najmniejszą popularnością cieszył się natomiast Pielgrzym (4%).



Ankieta z pewnością nie jest w żaden sposób zobowiązująca. Jak wspomnieliśmy wyżej, twórcy chcieli po prostu poznać opinię fanów. Niewykluczone jednak, że deweloperzy wezmą sobie wyniki do serca i będą o nich pamiętać podczas prac nad Dying Light 3. Jednego możemy być pewni – na zapowiedź kolejnej odsłony serii Dying Light będzie trzeba jeszcze nieco zaczekać.



Przypomnijmy, że Dying Light 2: Stay Human dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Techlandu, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Dying Light 2: Stay Human - recenzja. Gdzie zombiaki rąbią, tam głowy lecą.

