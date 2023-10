Kto miał być nowym liderem Avengersów? To oni mieli zastąpić Iron Mana, Thora i Kapitana Amerykę

W pierwszej sadzie MCU dosyć wyraźnie prym wiedli Iron Man, Kapitan Ameryka i Thora. Była to nieoficjalna główna trójca, która stała się liderami Avengers, a przy okazji również ulubieńcami fanów. Po wydarzeniach z Avengers: Koniec gry jasnym stało się, ze MCU potrzebuje nowych liderów, którzy nie tylko stworzą kolejną superbohaterską drużynę, ale również staną się kluczowymi postaciami, których przygody będą napędzać całe uniwersum. Nowa książka MCU: The Reign of Marvel Studios daje odpowiedź, kogo Kevin Feige widział na następców Iron Mana, Kapitana Ameryki i Thora.