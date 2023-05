Star Wars Jedi: Ocalały z krytycznym błędem, który nie pozwala ukończyć gry

Premiera Star Wars Jedi: Ocalały nie przebiegła po myśli twórców. Nic więc dziwnego, że deweloperzy ze studia Respawn Entertainment przeprosili za stan techniczny kontynuacji Star Wars Jedi: Upadły Zakon i zapowiedzieli stosowne poprawki. Obecnie gracze mierzą się jednak nie tylko ze słabą optymalizacją, ale również z różnego rodzaju błędami. Okazuje się nawet, że jeden z nich nie pozwala opuścić jednej z lokacji i zmusza użytkowników do rozpoczynania zabawy od zera.

Krytyczny błąd w Star Wars Jedi: Ocalały zmusza graczy do rozpoczynania zabawy od początku

Wspomniany problem postanowił opisać jeden z użytkowników forum Reddit. Błąd występuje w jednej z początkowych lokacji, ale i tak część gracze może mieć już wówczas na liczniku kilka cennych godzin. Na problematycznego buga natknąć można się bowiem po ukończeniu próby w Komnacie Dwoistości na planecie Koboh i skorzystaniu z windy.



Okazuje się, że po opuszczeniu wspomnianego miejsca gracze powinni jak najszybciej skorzystać z punktu medytacji, by zapisać grę. Użytkownik forum Reddit informuje bowiem, że w przypadku śmierci bohatera i braku zapisu postać gracze odrodzi w się w Komnacie Dwoistości, z której nie będzie można się wydostać. Błąd nie pozwoli wówczas skorzystać zarówno z windy, jak i szybkiej podróży.



Na opisanego buga natrafić można prawdopodobnie na wszystkich platformach. Radzimy więc zachować ostrożność i po opuszczeniu Komnaty Dwoistości na Koboh jak najszybciej skorzystać z punktu medytacji, by uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji. Pozostaje mieć nadzieję, że jedna z nadchodzących aktualizacji wyeliminuje wspomniany problem.



Na koniec przypomnijmy, że Star Wars Jedi: Ocalały dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Respawn Entertainment, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Star Wars Jedi: Ocalały. To byłaby wzorcowa kontynuacja, ale…