Krwawy Kubuś Puchatek doczeka się kontynuacji. Twórcy wezmą się za Piotrusia Pana

Winnie the Pooh: Blood and Honey to nadchodzący horror, który wykorzystuje popularną licencję na książkowego Kubusia Puchatka autorstwa A.A. Milne. Przypomnijmy, że w tym roku prawa do literackiego pierwowzoru przeszły do własności publicznej. Tym samym Disney stracił wyłączne prawa do wizerunku Kubusia Puchatka. Skorzystali na tym twórcy slashera, który pod koniec września doczekał się pierwszego zwiastuna. Chociaż film jest niskobudżetową produkcją, to w kilku krajach znalazł dystrybutora, który wprowadzi produkcję do kin.