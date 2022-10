Terrifier 2 to najstraszniejszy horror roku. Widzowie mdleją podczas seansów

Do sal kinowych wzywane są karetki pogotowia.

Zbliżające się Halloween spowodowało zwiększoną dystrybucję horrorów, zarówno w kinach, jak i na platformach streamingowych. Widzowie mogą wybierać w propozycjach, a kolejne będą pojawiać się do końca października. Jednak niezależnie od tego, jakie filmy jeszcze zadebiutują, znamy już produkcję, która otrzyma tytuł najstraszniejszego filmu roku. Wprowadzony do kin przed dwoma tygodniami Terrifier 2 jest tak straszny, że niektórzy widzowie mdleją i wymiotują na salach kinowych.

Film jest kontynuacją Masakry w Halloween z 2016 roku. Niezależna produkcja nakręcona za raptem 35 tysięcy dolarów zyskała swoje wierne grono fanów. Widzowie prosili reżysera Damiena Leone’a o drugą część, która w tym okresie halloweenowym trafiła do kin. Pierwotnie produkcja miała otrzymać wyłącznie tygodniowe ekskluzywne okno kinowe, ale za sprawą świetnych wyników z premierowego weekendu (805 tysięcy dolarów) i apelów fanów, aby film pozostał jeszcze tydzień na dużym ekranie, dystrybutor zdecydował się pozostawić Terrifier 2 w kinach. Niektórzy widzowie mogli jednak pożałować decyzji o obejrzeniu filmu.

Terrifier 2 przeraża jak mało który horror

W mediach społecznościowych nie brakuje ostrzeżeń od widzów, którzy widzieli już produkcję. Z ich relacji wynika, że seans nie należał do najprzyjemniejszych. Ponadto na niektórych seansach widzowie krzyczeli, płakali, mdleli, opuszczali w pośpiechu sale kinowe, a nawet wymiotowali. Pracownicy kin musieli nawet wzywać karetki pogotowia. Choć były to odosobnione przypadki, to relacje świadków dodatkowo nakręciły promocję filmu, który zyskał liczbę widzów w drugi weekend, zgarniając ponad 1 milion dolarów.

Głównym bohaterem Terrifier 2 jest bestialski psychopata przebrany za klauna, który zwie się Art The Clown. W filmie morderca prześladuje nastolatkę oraz jej młodszego brata w halloweenową noc. Przed filmem ostrzegł również producent, Steve Barton, który zamieścił w mediach społecznościowy post informujący, że widzowie o słabych nerwach, żołądkach i sercach powinni zachować szczególną ostrożność wybierając się na ten film do kina. Poniżej znajdziecie kilka reakcji widzów.

Mój przyjaciel zemdlał i kino wezwało karetkę. Bardzo polecam

Oglądanie Terrifier 2 w kinie było prawdziwą przygodą. Ludzie na widowni krzyczeli, zasłaniali oczy, a kilka razy słyszałem nawet odgłosy wymiotne kobiety siedzącej kilka miejsc dalej. Fajnie, że film wciąż może wywołać taką reakcję. Wydaje się, że w dzisiejszych czasach rzadko się to zdarza.

Terrifier 2 jest tak krwawy, że zwymiotowałem w popcorn

Właśnie zobaczyłem Terrifier 2. To był niesamowity, krwawy chaos. Facet za mną zemdlał i wpadł na moje krzesło, inny facet wyszedł, ponieważ nie czuł się dobrze, usłyszałem, jak mówi i wychodząc przez drzwi sali, usłyszałem faceta rzygającego mocno i głośno w łazience.

