Królewna Śnieżka będzie liderką. Rachel Zegler opowiada o swojej roli w aktorskim remake’u

Zegler przyznała, że jej Śnieżka będzie kimś w rodzaju liderki, co było nie tylko zamiarem aktorki, ale również scenarzystów. Dodatkowo bohaterka ma być dojrzalsza niż w animacji i zachowywać się „ze znacznie większym doświadczeniem”. Aktorka dodała, że jest to coś, z czym sama się utożsamia, dlatego cieszy się, że mogła coś więcej wnieść od siebie do tej kreacji.

Pojawiło się w niej coś z liderki, co bardzo mnie ucieszyło, gdyż scenarzyści chcieli, żeby taka była. Wywodzi się to z jej zachowania, ale odnajduje to w sobie przez cały film, za sprawą ludzi, którzy ją kochają i okazują jej miłość. Razem z reżyserem Marciem Webbem nazwaliśmy to otworzeniem jej trzeciego oka.

Jest kilka scen, w których zachowuje się jak ktoś, kto żyje znacznie dłużej niż ona, ma znacznie większe doświadczenie, i to jest coś, z czym się utożsamiam, coś, o czym słyszałam przez całe życie. Przeniesienie tego na tę postać, którą tak bardzo kocham i z którą spędziłam tyle czasu, to niesamowita rzecz dla mnie jako aktorki. Nie mogę się doczekać, aż ludzie będą mogli to zobaczyć.