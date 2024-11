Kraven Łowca najdłuższym filmem z uniwersum Spider-Mana od Sony. Padnie nowy rekord dla serii

Do premiery Kravena Łowcy pozostał miesiąc. Sony Pictures jednak nie śpieszy się z promowaniem swojego filmu, a ostatni zwiastun mogliśmy zobaczyć jeszcze w sierpniu. Wytwórnia obecnie skupia się wciąż na Venomie 3: Ostatni taniec, który od kilku tygodni jest dostępny do obejrzenia w kinach. Teraz scooper Daniel Richtman ujawnił, ile będzie trwała najnowsza produkcja z Sony’s Spider-Man Universe. Okazuje się, że będzie to najdłuższy film z całego uniwersum.

Metraż Kravena Łowcy ma wynieść 119 minut i 30 sekund, czyli 1 godzinę, 59 minut i 30 sekund. To zdecydowany rekordzista dla całego Sonyverse. Poprzedni rekord należał do Madame Web ze 116 minutami, z kolei Venom 3: Ostatni taniec trwa „tylko” 109 minut i plasuje się dopiero na czwartej pozycji. Poniżej znajdziecie pełną listę czasu trwania filmów z uniwersum Spider-Mana.

Czas trwania filmów z uniwersum Spider-Mana od Sony

Venom – 112 minut

Venom 2: Carnage – 97 minut

Morbius – 104 minuty

Madame Web – 116 minut

Venom 3: Ostatni taniec – 109 minut

Kraven Łowca – 119 minut

Kraven to młody mężczyzna, który ma skomplikowane relacje ze swoim bezwzględnym ojcem Nikołajem Kravinoffem. Rodzic sprowadza go na ścieżkę zemsty o brutalnych konsekwencjach, motywując go do zostania nie tylko najlepszym myśliwym na świecie, ale także jednym z najbardziej przerażających łowców.