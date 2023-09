Koniec wakacji – Belfer wraca do pracy. Zobaczcie materiał zakulisowy o nowej serii

Belfer powraca do szkoły, żeby rozwiązać kolejną zagadkę kryminalną. Canal+ zaprezentował materiał zakulisowy, dzięki któremu możemy zobaczyć jak powstaje 3. Sezon serialu.

Drugi sezon Belfra spotkał z mieszanymi recenzjami , a widownia nie odebrała go tak dobrze, jak znakomitego pierwszego sezonu. To pewnie dlatego musiało upłynąć wiele lat, żeby temat mógł powrócić. Canal+ zapowiedział premierę kolejnego sezonu, w którym w głównej roli ponownie zobaczymy Macieja Stuhra . Po pierwszym zwiastunie zapowiadającą serię, teraz mamy okazję zajrzeć za kulisy powstawania tego kryminalnego widowiska.

Małe miasteczko, hermetyczna społeczność i tajemnice, o których nikt nie mówi. Po wyjściu z więzienia, Zawadzki wraca do zawodu i otrzymuje posadę polonisty w liceum. Dochodzi do tajemniczej śmierci jednego z uczniów i rozpoczyna się dochodzenie do prawdy. Okazuje się, że podejrzany może być w zasadzie każdy.

Poza Maciejem Stuhrem, na ekranie pojawią się także: Jacek Koman, Roma Gąsiorowska, Agata Kulesza, Mirosław Baka, Katarzyna Herman, Jan Jankowski oraz Marek Kalita.