Koniec pewnej ery Netflixa. Firma kończy z jedną ze swoich funkcji po 25 latach działalności

Netflix DVD kończy działalność po 25 latach

Dla niektórych może to wydać się zaskakujące, ale Netflix rozpoczynał jako wysyłkowa wypożyczalnia płyt DVD. W czasach, gdy wypożyczalnie były niemal wyłącznie stacjonarne, Netflix oferował możliwość zamawiania filmów bez wychodzenia z domu. Było to 25 lat temu, a firma wciąż wspierała swoją pierwotną działalność. Aż do teraz, kiedy poinformowano, że od 29 września nie będzie więcej wysyłać słynnych czerwonych koper z filmami do swoich klientów.