Szokujący wybór nowego Jamesa Bonda? Na tego aktora nikt nie stawiał

Minął kolejny rok bez castingu nowego Jamesa Bonda. Od ostatniej produkcji z Danielem Craigiem minęły już trzy lata, a my wciąż nie wiemy, kto zostanie kolejnym Agentem 007. Twórcy serii pierwotnie planowali obsadzić w tej roli młodszego aktora, ale zrezygnowali z tego pomysłu twierdząc, że żaden aktor poniżej trzydziestego roku życia nie nadaje się do zagrania Jamesa Bonda. Mimo to chcą obsadzić na tyle młodą gwiazdę, aby mógł grać w kolejnych przygodach słynnego brytyjskiego szpiega przez co najmniej kolejne kilkanaście lat. Jeszcze kilka miesięcy temu media obiegła plotka, że to Aaron Taylor-Johnson szykowany jest na nowego Bonda, ale serwis The Hollywood Reporter twierdzi, że gwiazda Kravena Łowcy nie jest już brana pod uwagę. Serwis uważa, że zupełnie inny aktor, na którego nikt nie stawiał, wygra casting.

Josh O’Connor zostanie nowym Jamesem Bondem?

THR uważa, że w 2025 roku poznamy nazwisko nowego Jamesa Bonda. Dodali, że producentka serii, Barbara Broccoli, zawsze kierowała się intuicją i nie ulegała powszechnej opinii. Dlatego też odrzuciła propozycję, żeby to Aaron Taylor-Johnson został nowym Bondem. Nie wiadomo, czy na przeszkodzie stanęła ostatnia porażka aktora, czyli Kraven Łowca, czy też zupełnie inne względy.