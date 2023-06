Konflikt Vina Disela z Jasonem Momoą zażegnany? Aktorzy wymienili się uprzejmościami w mediach społecznościowych

Szybcy i wściekli 10 nie stali się takim przebojem, jak poprzednie części serii i zaledwie po trzech tygodniach od premiery, film trafił już na amerykański rynek VOD. Produkcja nie przypadła do gustu zarówno krytykom, jak i widzom, a winę za taki stan rzeczy Vin Diesel miał obarczyć Jasona Momoę. Gwieździe serii nie spodobało się, że Momoa stworzył postać, która całkowicie odwraca uwagę od głównego bohatera serii, granej przez Diesela. I chociaż nigdy publicznie aktorzy nie ujawnili swoich animozji, to zakulisowo Momoa miał być zły na swojego kolegę z planu za stworzenie narracji, że to on jest winny porażce dziesiątej części Szybkich i wściekłych. Jeżeli rzeczywiście konflikt miał miejsce, to wygląda na to, że został już zażegnany.