Kolejny syty materiał z Project: The Perceiver

Deweloperzy z chińskiego studia Papergames po raz kolejny przygotowali solidną prezentację swojego dzieła zatytułowanego Project: The Perceiver. Dzięki opublikowanemu materiałowi wszyscy zainteresowani mogą sprawdzić, jak nadchodzący tytuł prezentuje się w akcji. Warto dodać, że fragmenty rozgrywki zostały uzupełnione o komentarze twórców.

Project: The Perceiver – prezentacja rozgrywki

Materiał, o którym mowa trwa ponad 45 minut i prezentuje najważniejsze aspekty rozgrywki. Po zapoznaniu się z wideo z pewnością będziecie już wiedzieć czy Project: The Perceiver to gra, która trafi w Wasze gusta. Muszę przyznać, że tytuł zapowiada się naprawdę dobrze, a miłośnicy otwartych światów powinni dodać tę produkcję do swojej listy życzeń.



Na koniec przypomnijmy, że Project: The Perceiver powstaje z myślą o „kilku platformach”, w tym konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5. Deweloperzy ze studia Papergames wciąż nie ujawnili jednak nawet przybliżonej daty premiery. Zainteresowanym graczom nie pozostaje więc nic innego, jak wypatrywać kolejnych informacji na temat wspomnianego tytułu.