Kolejny sukces Stray. Znana gra doczeka się ekranizacji

Popularność gry Stray zachęciła jej producentów do powołania specjalnego oddziału zajmującego się animacją, który stworzy film animowany ze słynny kotem w roli głównej.

Z informacji opublikowanej przez Annapurna Interactive, twórcę Stray, wynika, że została uformowana firma dedykowana do produkcji animacji, której pierwszym zadaniem jest stworzenie filmu animowanego bazującego na fabule gry.

Na tę chwilę wiadomo, że Annapurna Animation zajmie się produkcją filmu i w zasadzie to koniec konkretów. Nadal nie wiemy, kiedy może się pojawić i jak może wyglądać — ale dla wszystkich fanów, będzie to z pewnością ciekawy sposób na inny sposób poznania uniwersum gry.

Kot ze Stray bohaterem filmu animowanego

Annapurna zdradziła również, że Stray to jedynie początek, bo firma planuje w przyszłości adaptować więcej tytułów ze swojego portfolio. Choć nie określono, które gry mogą zostać zamienione na filmy lub seriale, to przeglądając listę gier tego studia, można znaleźć wielu dobrych kandydatów. Może miniserial Kentucky Route Zero, kreskówka z Donut County, albo ekranizacja Outer Wilds?