Kolejny serial ze świata John Wick nadchodzi. Twórcy mają wiele „świetnych pomysłów”

Stahelski przyznał, że mają wiele różnych pomysłów, które są świetne. Reżyser już wie, jak można byłoby je wykorzystać, aby kontynuować uniwersum Johna Wicka.

Wszystkie pomysły, nad którymi pracuje teraz nasza grupa scenarzystów i wszystkie one mi się bardzo podobają. Gdybyś jutro powiedział mi, że muszę zrobić którykolwiek z nich, odpowiedziałbym: „Świetnie. To rewelacyjny sposób na spędzenie roku”. To naprawdę dobre pomysły i wiem, jak należy je wszystkie zrealizować. To jest właśnie tak zabawne w kontynuowaniu tego uniwersum.