Chętni na więcej prezentów? Dwie darmowe gry na Steam, PlayStation i Xboxa

Kolejne darmówki do odebrania, tym razem jedna z nich również na konsolach PlayStation i Xbox.

Nie tylko Epic Games Store wyszło dzisiaj z propozycją darmowych gier. Także Capcom ma dla Was świetną ofertę, bez względu na to, na jakiej platformie gracie. W sklepie Steam, PlayStation Store oraz Xbox Store możecie za darmo odebrać grę Final Fight, dostępną jako DLC w ramach aplikacji Capcom Arcade Stadium. Ponadto na platformie Valve możecie przypisać do swojego konta darmowe Street Fighter dla Capcom Arcade 2nd Stadium.

Dwie gry Capcomu za darmo na Steam

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem obu gier, to Final Fight znajdziecie na Steam, a także na PlayStation oraz Xboxa. Z kolei Capcom Arcade Stadium pobierzecie z tego miejsca na Steam oraz PS Store i Xbox Store.