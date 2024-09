Kolejny gameplay kontynuacji Dragon Age. Zobaczyliśmy starcie z bossem

Na dzisiejszym pokazie State of Play 2024 firma Electronic Arts zaprezentowała nam kolejny, tym razem 4-minutowy gameplay z Dragon Age: The Veilguard. Jest to kolejna odsłona popularnej serii wydawanej przez kanadyjską firmę i produkowanej przez BioWare. Jak już wiemy od jakiegoś czasu, tytuł zostanie udostępniony 31 października.

Dragon Age: The Veilguard z kolejnym gameplayem

Na najnowszym gameplayu z Dragon Age: The Veilguard możemy zobaczyć scenkę fabularną, a następnie została nam zaprezentowana walka z bossem - smokiem o nazwie Corius the Icetalon. W jednym momencie widzimy również, jak sterowana przez gracza postać może wybrać za pomocą specjalnego interfejsu jedną z umiejętności (znajduje się tam również informacja o słabościach naszego wroga).