Kolejny dodatek do Vampire Survivors pojawi się już w przyszłym tygodniu. Poznaliśmy szczegóły

Według podanych informacji jeszcze w tym miesiącu mamy doczekać się premiery dodatku do Vampire Survivors. Do gry ma zostać dodane naprawdę sporo zawartości - twórcy udostępnili całą listę. Otrzymaliśmy również krótki zwiastun, na którym zobaczyliśmy fragmenty rozgrywki z rozszerzenia. Poznaliśmy również datę premiery dodatku.

Vampire Survivors - zapowiedziano dodatek Ode to Castlevania

Na trailerze dodatku do Vampire Survivors możemy zobaczyć fragment rozgrywki z nowego dodatku, który zostanie udostępniony już niedługo. Zobaczyliśmy tam kilka nowych miejsc, broni i przeciwników. Twórcy udostępnili wpis na Twitterze/X informujący o zawartości Ode to Castlevania. Ma to być największe DLC w historii studia mające zapewnić co najmniej 10 godzin rozgrywki. Udostępniono pełną listę nowości, jakich możemy się spodziewać w dodatku:

20+ postaci

40+ nowych broni, wliczając wersje podstawowe i ulepszenia

30+ coverów muzycznych

1 wielki etap

