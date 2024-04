Kolejny abonament z podwyżką ceny. Tym razem mowa o GTA+

Kilka dni temu Electronic Arts zaktualizowało swój cennik, podnosząc ceny za EA Play i EA Play Pro . Jak się jednak okazuje, to nie koniec podwyżek w świecie abonamentów. Okazuje się, że więcej zapłacimy również za GTA+.

GTA+ z podwyżką ceny

GTA+ to płatny abonament, który oferuje posiadaczom ekskluzywne korzyści, w tym między innymi walutę w grze, wczesny dostęp do pojazdów czy dodatkowe samochody. Ponadto gracze mogą otrzymać stroje, oznaczenia i inne elementy kosmetyczne, a także otrzymać zniżki na nieruchomości czy auta. Do tej pory miesięcznie trzeba było zapłacić za usługę 26,99 zł, jednak Rockstar zaktualizował właśnie cennik.