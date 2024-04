EA Play i EA Play Pro w nowej i dużo wyższej cenie. Podwyżki sięgają nawet 125%

W styczniu Ubisoft niespodziewanie podniósł cenę Ubisoft+ tuż przed premierą Prince of Persia: The Lost Crown. Tymczasem okazuje się, że na podobny ruch zdecydowało się również Electronic Arts. Amerykańska firma postanowiła bowiem zaktualizować cennik usług EA Play i EA Play Pro. Nowe ceny mogą niektórych zaskoczyć, ponieważ podwyżki sięgają nawet 125%.

Electronic Arts podwyższyło cenę EA Play i EA Play Pro

Zgodnie z przekazanymi informacjami miesięczny koszt subskrypcji EA Play wzrósł z 14,90 zł do 24,90 złotych. Mowa więc tutaj o 67% podwyżce. Znacznie gorzej wygląda to jednak w przypadku 12-miesięcznego dostępu do wspomnianej usługi. Cena rocznego planu wzrosła bowiem z 79,90 zł do 179,90 zł, co oznacza podwyżkę w wysokości 125%.