Rockstar próbuje przekonać graczy do GTA+? Red Dead Redemption pojawiło się w ofercie

Jak podaje serwis IGN, przedstawiciele studia Rockstar Games poinformowali o udostępnieniu pierwszego Red Dead Redemption w ramach usługi subskrypcyjnej GTA+. To oznacza, że posiadacze aktywnego abonamentu mogą zagrać w produkcję na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Red Dead Redemption dostępne w ramach GTA+

Warto w tym momencie zaznaczyć, że subskrybenci otrzymują dostęp nie tylko do podstawowej wersji produkcji, ale również do zestawu Undead Nightmare, który oferuje nową zawartość fabularną, a także do cyfrowych dodatków w postaci strojów i broni. Wygląda więc na to, że Rockstar Games najwyraźniej próbuje przekonać graczy do zakupienia subskrypcji, ale nie idzie to studiu zbyt dobrze – wystarczy spojrzeć na komentarze pod wpisem deweloperów na Twitterze, gdzie sporo użytkowników pisze po prostu: „I tak wciąż nie zamierzam kupować GTA+.”